بلدية الكويت: رفع 211 درب من المخلفات بالأحمدي والجهراء

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت مواصلة الفرق الميدانية لإدارات النظافة واشغالات الطرق حملات التفتيش المكثفة للكشف على أعمال النظافة في كافة المحافظات.

وأشارت الى تنفيذ إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظتي الجهراء والاحمدي حملة تفتيشية مكثفة للكشف على كافة أعمال خدمات النظافة العامة داخل مناطق الشاليهات والجواخير وأن الهدف من الحملات التفتيشية الميدانية المكثفة رصد المظاهر السلبية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين ، لافته إلى أن الفرق الرقابية تولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسئوليتها فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي تقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري .

وأكدت على قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الاحمدي جولات ميدانية أسفرت عن رفع 88 درب من المخلفات مجهولة المصدر بمشاركة 20 آليه بمنطقة بنيدر والجليعة وصباح الاحمد البحرية والضبيعية خلال يومين.

وقام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الجهراء بجولات ميدانية أسفرت عن رفع 123 درب من المخلفات مجهولة المصدر بمشاركة 21 آليه بمنطقة كبد خلال يومين .