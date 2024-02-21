السفير صباح الناصر: احتفاء المملكة بذكرى تأسيسها احتفاء لدولة الكويت

أكد سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح أن احتفاء المملكة العربية السعودية بذكرى تأسيسها هو احتفاء لدولة الكويت وذلك للعلاقات المتجذرة والمتينة التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.

وقدم الشيخ صباح الناصر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة.

وأعرب الشيخ صباح الناصر عن أمنياته أن يديم الله على المملكة العربية السعودية نعمتي الأمن والأمان وان تحقق المزيد من التطور والازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وتحتفل المملكة كل عام بيوم 22 فبراير تاريخ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في ال22 من فبراير 1727.