مركز العجيري العلمي

مركز العجيري العلمي: اقتران الزهرة والمريخ في سماء الكويت واقتران القمر بـ”خلية النحل” غدا

21 فبراير، 2024
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قال مركز العجيري العلمي إن سماء الكويت ستكون على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة ترتبط باقتران كوكبي الزهرة والمريخ غدا الخميس وبعد غد الجمعة واقتران القمر مع الحشد النجمي (خلية النحل) غدا.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن كوكبي الزهرة والمريخ سيكونان عند أقرب نقطة اقتران بمقدار درجة واحدة فقط على مدى يومي غد وبعد غد ويبتعدان تدريجيا خلال الأيام التالية من الظاهرة حتى نهاية شهر فبراير الجاري.

وأضاف أن الهواة ومحبي علم الفلك سيتمكنون من رؤية كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) وهما مقترنان بحلول الساعة 05:20 تقريبا من صباح غد إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي جراء شروق الشمس.

وأوضح أن حالة اقتراب الكوكبين بدأت قبل هذا الموعد بأسبوع تقريبا ثم يبدآن في الابتعاد عن بعضهما البعض بعد موعد الاقتران (غدا وبعد غد) حتى نهاية الشهر.

في السياق أفاد المركز بأن القمر سيكون غدا أيضا في حالة اقتران مع الحشد النجمي (خلية النحل) لكن ستصعب رؤية ذلك الحشد بالعين المجردة نظرا لتأثرها بضوء القمر فيما يمكن استخدام تلسكوب صغير حيث نرى (خلية النحل) بجوار القمر في السماء طوال الليل حتى الفجر تقريبا.

المصدر
كونا
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21 فبراير، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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