فريق بوبيان يختتم مشاركته في برنامج “تحدي الابتكار” 2023

اختتم فريق بنك بوبيان مشاركته في برنامج تحدي الابتكار الذي تنظمه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع كلية “IE Business School” للأعمال ، بهدف تحفيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص وتطوير مهارات كوادرها البشرية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحمّاد “إن استمرار مشاركتنا في برنامج تحدي الابتكار 2023 يمثل جزءاً من جهود البنك المتواصلة للاستثمار ولتنمية رأس المال البشري من خلال تسخير جميع الإمكانات والأدوات التي تُسهم في تطوير أداء موظفيه وتحفيز طاقاتهم الإبداعية بما ينعكس إيجابياً على أداء المؤسسة ككل ويحقق رؤيتها وتطلعاتها على المدى البعيد”.

وأضاف أن التحدي يمثل تعاوناً مثمراً بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكلية “IE Business School” للأعمال باعتبارها واحدة من أفضل كليات إدارة الأعمال في العالم، وهو ما يؤكد حرص بوبيان على منح موظفيه فرصاً أكبر للإبداع والابتكار من خلال تجربة علمية وعملية تُصقل مهاراتهم وتحقق تطورهم المهني وفق منهجية مدروسة لرسم مسارهم الوظيفي وفق أحدث الممارسات الرائدة عالمياً من خلال التعاون من إحدى أفضل المؤسسات التعليمية.

وأشاد الحمّاد بمشاركة فريق بوبيان في برنامج “تحدي الابتكار 2023” والذي استمر لمدة 3 أشهر، حيث قدم مشروعاً مميزاً تناول مناقشة كيفية تصميم الحلول المبتكرة وتنفيذها بصورة احترافية للتغلب على التحديات والعوائق التي يمكن أن تعيق استمرارية العمل، مشيراً إلى أن المشاركات هذا العام تميزت بالمنافسة القوية نظراً لمشاركة 10 فرق فقط مما يعطي هذه النسخة بُعداً جديداً من الإبداع والابتكار وهو ليس بالأمر الغريب على موظفي بوبيان، فهو بمثابة بصمة وراثية تميزهم.

وأوضح أن استمرارية مشاركة بوبيان السنوية في “تحدي الابتكار” بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تسلط الضوء على التزام البنك بتطوير بيئة العمل الداخلية وتعزيزها عبر دعمها بأفضل الكفاءات الوطنية بما يتماشى مع أحدث تطورات الصناعة المصرفية مؤكداً على تقديم الدعم المتواصل للموظفين وتشجيعهم دوماً على تقديم أفكار بناءه تُسهم في تحسين مستوى أدائهم وزيادة الإنتاجية.

وتوجه الحمّاد نيابة عن إدارة بوبيان بالشكر إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والدور الذي تلعبه من خلال هذا البرنامج المميز، مؤكداً أن استمرار البرنامج دليل على فاعليته في تحسين بيئة الأعمال بعيداً عن الأدوات التقليدية التي تحول دون الارتقاء بالأعمال في شركات القطاع الخاص.

يذكر أن برنامج تحدي الابتكار يعد أحد أبرز برامج التعليم التنفيذي التي تنظمها المؤسسة سنوياً وهو قائم على الابتكار والإبداع وتعزيز المهارات لتحقيق النمو المستدام وغرس روح التطوير والإبداع بفريق العمل، كما يعد بمثابة تجربة علمية، يقضي خلالها المشاركون ثلاثة أشهر في التعلم والتدريب واستكشاف طرق لإحداث التغيير الإيجابي داخل شركاتهم، ليقوم كل فريق بمعالجة وحل تحدٍ ما خاص بالشركة خلال فترة التدريب في البرنامج من خلال عرض فكرة المشروع أمام الحضور ومناقشته والرد على الاستفسارات مما يعزز ثقافة الابتكار داخل كل مؤسسة.

وشارك بالحضور في حفل الختام كل من الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية، عبدالله التويجري، ومدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحمّاد، والرئيس التنفيذي للعمليات، عبدالله المحري، ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية، عبدالله المجحم، والمدير التنفيذي بمجموعة الموارد البشرية عبد العزيز الرومي، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

يذكر أن المشاركين في البرنامج هذا العام هم كل من إلهام السبتي – شريك أول الموارد البشرية، وبدر بوحمد – مدير أول في إدارة الخدمات المصرفية للشركات، وفواز الرومي – مدير أول في إدارة المخاطر، وجاسم الكندري – مدير أول في إدارة الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى يوسف المضف – مدير أول علاقات العملاء بإدارة الخدمات المصرفية الخاصة.