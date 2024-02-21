وزارة الخارجية تعرب عن أسف الكويت⁩ لاستخدام حق النقض الفيتو مجدداً في مجلس الأمن تجاه قرار مقدم من قبل الجزائر يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة⁩

وزارة الخارجية تعرب عن أسف الكويت⁩ لاستخدام حق النقض الفيتو مجدداً في مجلس الأمن تجاه قرار مقدم من قبل الجزائر يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة⁩

أعربت وزارة الخارجية عن “أسف دولة الكويت، لاستخدام حق النقض الفيتو مجدداً في مجلس الأمن يوم أمس الثلاثاء، للحيلولة دون إصدار قرارٍ مُقدم من قبل الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة عن المجموعة العربية، يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع حد للعدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال على شعب فلسطين الأعزل منذ أكثر من أربعة أشهر”.

وإذ جددت التأكيد على موقف دولة الكويت الداعي لوقف إطلاق النار الفوري والتام في قطاع غزة، حذرت “الخارجية” من مغبة استمرار الوضع الإساني المتدهور في القطاع، ومواصلة إراقة دماء المدنيين من الشعب الفلسطيني.

وأضافت “تؤكّد دولة الكويت أن فشل مجلس الأمن باعتماد مشروع القرار يجسد بشكل مؤسف حجم التحديات التي تواجِه الإرادة الدولية، مما يستدعي التحرك السريع لمواجهتها ومعالجتها لضمان تمكين مجلس الأمن القيام بواجباته الأساسية من صون الأمن والسلم الدوليين”.