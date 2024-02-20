البنتاغون: التقارير الأولية تشير إلى أن الحوثيين أسقطو طائرة مسيرة أمريكية

أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية صابرينا سينغ اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل سقوط طائرة أمريكية مسيرة في اليمن أمس الإثنين موضحة أن التقارير الأولية تفيد بأن الحوثيين أسقطوها.

وقالت سينغ للصحفيين في مقر الوزارة “يمكنني أن أؤكد أنه في 19 فبراير تم إسقاط طائرة أمريكية من طراز (أتش 9 – ام كيو) أو سقطت قبالة سواحل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والبحر الأحمر”.

وأضافت أن “المؤشرات الأولية تشير إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض جو حوثي وفيما يتعلق بخيارات الاسترداد (استعادة حطام الطائرة) أعلم أن القيادة المركزية الأمريكية تبحث ذلك لكني لا أعتقد أنه تم استعادتها في الوقت الحالي”.

يأتي ذلك في ظل توترات متزايدة بين الحوثيين والولايات المتحدة على خلفية ضربات جوية متكررة يشنها الجيش الأمريكي على أهداف للجماعة.

وسبق أن أكد الحوثيون أن السفن الأمريكية والبريطانية باتت “أهدافا مشروعة” لهم بعد الضربات الأمريكية – البريطانية المشتركة على أهداف للحوثيين باليمن في 12 يناير الماضي.