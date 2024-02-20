صورة أرشيفية

البنتاغون: التقارير الأولية تشير إلى أن الحوثيين أسقطو طائرة مسيرة أمريكية

21 فبراير، 2024
0 38 دقيقة واحدة

أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية صابرينا سينغ اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل سقوط طائرة أمريكية مسيرة في اليمن أمس الإثنين موضحة أن التقارير الأولية تفيد بأن الحوثيين أسقطوها.

وقالت سينغ للصحفيين في مقر الوزارة “يمكنني أن أؤكد أنه في 19 فبراير تم إسقاط طائرة أمريكية من طراز (أتش 9 – ام كيو) أو سقطت قبالة سواحل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والبحر الأحمر”.

وأضافت أن “المؤشرات الأولية تشير إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض جو حوثي وفيما يتعلق بخيارات الاسترداد (استعادة حطام الطائرة) أعلم أن القيادة المركزية الأمريكية تبحث ذلك لكني لا أعتقد أنه تم استعادتها في الوقت الحالي”.

يأتي ذلك في ظل توترات متزايدة بين الحوثيين والولايات المتحدة على خلفية ضربات جوية متكررة يشنها الجيش الأمريكي على أهداف للجماعة.

وسبق أن أكد الحوثيون أن السفن الأمريكية والبريطانية باتت “أهدافا مشروعة” لهم بعد الضربات الأمريكية – البريطانية المشتركة على أهداف للحوثيين باليمن في 12 يناير الماضي.

المصدر
وكالات
الوسوم
21 فبراير، 2024
0 38 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

برنامج الأغذية العالمي يوقف “مؤقتا” تسليم المساعدات إلى شمال غزة

20 فبراير، 2024

والدة نافالني تطلب من بوتين تسليمها جثمان ابنها في “أسرع وقت”

20 فبراير، 2024

روما تبدأ محاكمة أربعة ضباط مصريين غيابيا بتهمة قتل طالب إيطالي

20 فبراير، 2024

لافروف يصل إلى كوبا في مستهل جولة في أميركا اللاتينية

19 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى