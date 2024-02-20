العاهل الأردني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

العاهل الأردني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى هدنة مستدامة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء الملك عبدالله الثاني لوفد من مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة السيناتور كريس كونز.

وذكر البيان أن العاهل الأردني حذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة والتي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها ومن وقف الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وبين أن (أونروا) تعد شريانا مهما لنحو مليوني شخص ممن يواجهون خطر المجاعة بغزة وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك فضلا عن تقديمها خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في أماكن أخرى بالمنطقة.

وأكد العاهل الأردني خطورة هجوم الاحتلال الإسرائيلي على رفح والتي نزح اليها نحو 5ر1 مليون شخص جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة وأهمية حماية المدنيين الأبرياء وضمان توفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف ومستدام للتخفيف من الوضع الإنساني المأساوي.

وحذر من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس مؤكدا رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليا أو خارجيا.

وشدد الملك عبدالله الثاني على الدور المهم للولايات المتحدة في إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.