الإحصاء: ارتفاع التضخم محليا 3.28% في يناير الماضي على أساس سنوي

الإحصاء: ارتفاع التضخم محليا 3.28% في يناير الماضي على أساس سنوي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء اليوم الثلاثاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.28 في المئة خلال شهر يناير الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في يناير الماضي بنسبة 0.15 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.

وأضافت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية كلها لاسيما الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.

وذكرت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يناير الماضي بنسبة 4.80 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 0.22 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 6.43 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2.35 في المئة وكذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 3.92 في المئة.

وأفادت بأن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.74 في المئة خلال شهر يناير الماضي في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 2.36 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2023 فيما شهدت انخفاضا بنسبة 0.28 في المئة على أساس شهري أي مقارنة بديسمبر الماضي.

وبينت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 2.63 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 2.71 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.88 في المئة.

وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في يناير الماضي بنسبة 2.39 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 3.68 في المئة.

وبينت أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر ديسمبر باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 3.79 في المئة على أساس سنوي.