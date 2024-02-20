بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 40.99 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 40.99 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 99ر40 نقطة ليبلغ مستوى 36ر7394 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 56ر0 في المئة.

وتم تداول 2ر311 مليون سهم عبر 16718 صفقة نقدية بقيمة 4ر71 مليون دينار (نحو 7ر217 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 76ر29 نقطة ليبلغ مستوى 11ر6054 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 49ر0 في المئة من خلال تداول 9ر138 مليون سهم عبر 7241 صفقة نقدية بقيمة 9ر15 مليون دينار (نحو 4ر48 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 04ر46 نقطة ليبلغ مستوى 83ر8106 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 57ر0 في المئة من خلال تداول 3ر172 مليون سهم عبر 9477 صفقة بقيمة 5ر55 مليون دينار (نحو 2ر169 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 53ر18 نقطة ليبلغ مستوى 15ر5957 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 31ر0 في المئة من خلال تداول 107 ملايين سهم عبر 4942 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار (نحو 6ر39 مليون دولار).

وكانت شركات (عمار) و(م سلطان) و(مشاريع) و(الإماراتية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(مشاريع) و(وطني) و(المباني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (مراكز) و(أجيال) و(المعامل) و(بيان) الأكثر انخفاضا.