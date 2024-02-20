شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية و”Bosch” يحتفلان بـ45 عاماً من الشراكة في الكويت

احتفلت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية بالذكرى السنوية الـ 45 لشراكتها مع شركة “بوش” Bosch للأجهزة المنزلية في مقر الشركة في الكويت، وذلك بحضور كل من الرئيس التنفيذي لشركة “بوش” في الشرق الأوسط، السيد/ توماس ألونسو، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، السيد/ خالد فيصل المطوع، وفريق عمل الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “بوش” Bosch في الشرق الأوسط، السيد/ توماس ألونسو: “لقد استطاعت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، الموزع لمنتجات “بوش” في الكويت، خلال 45 عاماً أن تكون خير ممثل لنا وأن تشاركنا النجاح والريادة بحيث أصبحت منتجاتنا متواجدة في كل منزل في الكويت، حيث لم يكن ذلك ليتم لولا ريادة شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية وتفوقها في سوق البيع بالتجزئة وسمعتها الطيبة في الكويت. سعداء جداً بتواجدنا معكم اليوم لنحتفل معاً كفريق واحد بمناسبة مرور 45 عاماً على شراكتنا، ونتطلع إلى استكمال رحلة النجاح معاً وتوفير المزيد من المنتجات العصرية للمستهلكين وأن نكون دائماً عند حسن ظنهم.”

من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، السيد/ خالد فيصل المطوع: “نفتخر بشراكتنا التي تمتد ل 45 عاماً مع “بوش” Bosch، العلامة التجارية الرائدة حول العالم في تصنيع الأجهزة الكهربائية المنزلية، والتي أًصبح اسمها علامة فارقة وبصمة موجودة في كل بيت وكل عقار في الكويت. لطالما قدمت “بوش” Bosch ومازالت تقدم حلولاً مبتكرة لأجهزة منزلية متطورة من شأنها أن تسهل حياة الإنسان مع الحفاظ على الاستدامة والبيئة. شكراً “بوش” على ثقتها بنا كموزع لمنتجاتها في الكويت، ونجدد الوعد دائماً بحرصنا على استكمال مسيرة النجاح والريادة معاً من أجل صالح المستهلكين في الكويت.”

يذكر أن “بوش” Bosch هي شركة ألمانية للهندسة والإلكترونيات مقرها الرئيسي في “جيرلينجن”، وهي من أكبر الشركات المصنعة للأجهزة المنزلية في أوروبا وثاني أكبر شركة في العالم. تغطي محفظة منتجات “بوش” مجموعة متكاملة من الأجهزة الكهربائية الحديثة التي تشمل المواقد والأفران والأغطية والشفاطات وغسالات الصحون والغسالات والمجففات والثلاجات والمجمدات بالإضافة إلى الأجهزة الصغيرة مثل المكانس الكهربائية وآلات القهوة والغلايات الكهربائية وغيرها.