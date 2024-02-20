كلية “إمبريال” البريطانية في الكويت بدعوة من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع

أقام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لقاء تنويريا لطلاب وطالبات فصول وأكاديمية الموهبة يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024 بحضور ممثلي جامعة (إمبريال كوليج) في لندن (Imperial College London) للتعريف بالبرامج الإثرائية التي تقدمها الجامعة والتعاون بين الجانبين بشأن البرنامج الاثرائي العالمي.

وأكد المدير العام للمركز ندا الديحاني في تصريح صحافي اليوم أهمية اللقاء التنويري في اطلاع طلبة فصول الموهبة والإبداع على البرامج الإثرائية التي تقدمها جامعة (إمبريال كوليج) في لندن التي تركز على الطلبة الذين لديهم حماس للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب.

وقال الديحاني إنه يتطلب أن يكون عمر الطالب أو الطالبة 16 أو 17 عاما قبل 1 يوليو 2024 ويجب ألا يبلغ/ تبلغ من العمر 18 عاما قبل بدء البرنامج الاثرائي العالمي الخاص بالجامعة مشيرا إلى أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو مايو 2024.

وذكر الديحاني ان الطلبة المقبولين يتمتعون بمنحة مجانية للالتحاق بالبرنامج الاثرائي الخاص بالجامعة مع تحمل المركز لتكاليف للسفر والإقامة الخاصة بالطالب. ولفت إلى أهمية البرامج الإثرائية العالمية التي أطلقها مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع الخاصة بصقل مهارات وإثراء الطلبة الكويتيين المتميزين وتأهيلهم للالتحاق بالجامعات العالمية المرموقة.

وبين أن إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية المركز تتمثل في دعم وتحفيز الطلبة الكويتيين المتميزين ممن لديهم قدرات ومهارات علمية عالية.

وأوضح أن المركز يحث هؤلاء على الالتحاق ببرامج الإثراء العالمية المقدمة من أرقى الجامعات المرموقة الحائزة أعلى التصنيفات العالمية ومنها محرك التصنيف العالمي (Forbes) المختص بتقييم أرقى الجامعات على مستوى العالم الى غيرها من مصنفات الجامعات العالمية.

وقال الديحاني إن ذلك يأتي من خلال برامج ومعسكرات صيفية اثرائية تنظمها وتقدمها تلك الجامعات في المقرات الخاصة بها في مختلف دول العالم والتي توفر البيئة والمناخ الملائم لصقل وتطوير مهارات الطلبة وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة.

وأفاد بأن كلية إمبريال البريطانية تعد من أفضل 10 جامعات بالعالم في تصنيف (كيو إس) العالمي بالإضافة الى انها من الجامعات العالمية التي تختص بالجوانب العلمية.

وبين أن الجامعة تخدم أكثر من 21 ألف طالب سنويا وتعتبر نسبة ما يقارب 70 في المئة من الطلبة من جنسيات مختلفة مما يعزز لديهم التعرف على الثقافات المختلفة في العالم.