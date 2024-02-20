حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتوجه إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة دولة

سمو أمير البلاد يتوجه إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة دولة

20 فبراير، 2024
0 46 دقيقة واحدة

بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح اليوم متوجها إلى دولة قطر الشقيقة وذلك في زيارة دولة.

وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو نائب الأمير الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد محمد العتيقي وكبار المسؤولين بالدولة.

هذا ويرافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم كلا من معالي الشيخ علي جراح صباح المحمد الصباح ومعالي الشيخ عبدالله فهد المالك السلمان الصباح ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح ومعالي الشيخ صلاح ناصر العلي المحمد الصباح ومعالي الشيخ فهد سالم صباح الناصر الصباح ومعالي الشيخ الدكتور طلال فهد الأحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ عبدالله سالم صباح السالم الحمود الصباح ومعالي الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
الوسوم
20 فبراير، 2024
0 46 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الطيران المدني: 262.7 ألف مسافر إجمالي حركة الركاب المتوقعة في عطلة الأعياد الوطنية

20 فبراير، 2024

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

19 فبراير، 2024

مساعد وزير الخارجية الكويتي تبحث مع وزير الدولة للتعاون الدولي القطرية العلاقات الثنائية والمستجدات بغزة

19 فبراير، 2024

الداخلية: ضبط شخصين بحوزتهما نحو 150 كيلوجراماً من الحشيش المخدرة حاولا ادخالها الى البلاد

19 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى