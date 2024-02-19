الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: قطاع السياحة عنصر مهم لتنويع مصادر دخلنا

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين إن “قطاع السياحة أصبح أحد العناصر المهمة التي تتجه إليها دول المجلس لتنويع مصادر دخلها”.

وأضاف البديوي في تصريح صحفي عقب الاجتماع الثامن للجنة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الدوحة أن “المشاركون أكدوا أهمية العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة اذ تم التباحث حول السبل المثلى لتنفيذ الاستراتيجية الخليجية المشتركة للسياحة التي تم تبنيها في عام 2022 للفترة ما بين 2023 – 2030 على أرض الواقع”.

وأكد أن الاستراتيجية الخليجية المشتركة للسياحة “طموحة” وتهدف الى تفعيل وتشجيع قطاع السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب البديوي عن سعادته بما حققته دول المجلس التعاون الخليجي من تقدم كبير في قطاع السياحة الذي له مدخول ومردود اقتصادي وتأثير على الناتج القومي لاقتصاديات دول المجلس.

وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت قبلة للسياح من دول العالم لما تمتلكه من مصداقية دولية واستقرار سياسي وبنية تحتية رائعة ومطارات كبيرة ومفتوحة الأجواء للعديد من العواصم وما توفره من عناصر تشجع السياحة.