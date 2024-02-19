صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يعزي ملك الأردن بوفاة والد الأميرة رجوة الحسين

19 فبراير، 2024
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المغفور له بإذن الله تعالى خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وذوي الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.

المصدر
كونا
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19 فبراير، 2024
0 42 أقل من دقيقة

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