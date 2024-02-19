جامعة الكويت: حريصون على رفع مستوى الجامعة علميا وبحثيا بجهود قطاعاتها

أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور مشاري الحربي اليوم الاثنين الحرص على رفع مستوى الجامعة علميا وبحثيا بجهود القطاعات المعنية المستمرة في بحثها عن كل ما هو جديد.

جاء ذلك في كلمة خلال انطلاق فعاليات مؤتمر (البحث العلمي لجامعة الكويت) بعنوان (رؤية الكويت 2035.. التكنولوجيا.. الإبداع والابتكار) والذي يستمر يومين في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية.

وقال الحربي ان المادة الثالثة من الباب الأول من قانون الجامعات الحكومية تنص على أن تلتزم الجامعة بالقيم المنبثقة من الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية وتشجع على حرية الرأي والبحث العلمي وعلى دعم الأبحاث العلمية وتحفيز الابتكار.

وأوضح ان الجامعة ترجمت ذلك عمليا بتشجيع الباحثين من خلال المسابقات والجوائز السنوية وتمويل حضور المؤتمرات والملتقيات العلمية والتعاون البحثي والشراكة المجتمعية مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأكد الحربي سعي الجامعة في المرحلة المقبلة إلى تنظيم لقاءات بين كوادر الجامعة والمسؤولين بالدولة لتقديم رؤيتها في كيفية المساهمة في حل المشكلات المجتمعية.

من جانبه قال نائب مدير الجامعة للأبحاث بالتكليف الدكتور عثمان الخضر في كلمة مماثلة ان نسبة المشاركة في معرض الملصق العلمي هذا العام بلغت ما يقارب 322 ملصقا وهو رقم قياسي يزيد بنحو 20 بالمئة عن مشاركات العام الماضي معربا عن شكره لقطاع الأبحاث ولجميع من ساهم في تسهيل وإنجاز المؤتمر.

وأوضح الخضر أن الملصقات العلمية المشاركة ناقشت مختلف القضايا المعاصرة ذات الأهمية العلمية والاجتماعية والوطنية مما يعكس الاهتمامات البحثية للمجتمع الأكاديمي في الكليات المشاركة.

بدورها قالت رئيسة المؤتمر الدكتورة حنين الغبرا في كلمتها إنه يقع على عاتق جامعة الكويت مسؤولية دعم الاهتمامات البحثية وتحقيق التقدم العلمي للارتقاء بمستوى البحث بما يتماشى مع رؤية (كويت جديدة 2035).

وأشارت الغبرا إلى أن كافة الملصقات المشاركة خضعت لتقييم موحد من قبل لجنة تحكيم متخصصة لانتقاء الملصقات المتميزة من حيث المحتوى العلمي ومنهجية البحث وطريقة العرض ومخرجات البحث.

يذكر انه تم اختيار الملصقات الفائزة بجوائز المؤتمر التي يتنافس عليها ثلاث فئات وهي الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة وطلبة الدراسات العليا واسفرت عملية التقييم عن اختيار الفائزين في كل فئة من فئات الجائزة وتم تكريمهم خلال حفل الافتتاح.

وشارك في المؤتمر باحثون من معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وأساتذة زائرون من خارج الكويت إلى جانب الرئاسة العامة للحرس الوطني وشركة نفط الكويت والهيئة العامة للبيئة وعدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة وطلبة الدراسات العليا من مختلف الكليات والتخصصات في جامعة الكويت.