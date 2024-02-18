بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 28.46 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 28.46 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 46ر28 نقطة ليبلغ مستوى 27ر7305 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 39ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر220 مليون سهم عبر 12816 صفقة نقدية بقيمة 11ر52 مليون دينار (نحو 159 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 20ر6 نقطة ليبلغ مستوى 89ر6013 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 3ر108 مليون سهم عبر 7109 صفقة نقدية بقيمة 9ر15 مليون دينار (نحو 4ر48 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 70ر39 نقطة ليبلغ مستوى 73ر7999 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 49ر0 في المئة من خلال تداول 4ر112 مليون سهم عبر 5707 صفقة بقيمة 15ر36 مليون دينار (نحو 2ر110 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 75ر4 نقطة ليبلغ مستوى 30ر5931 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 08ر0 في المئة من خلال تداول 4ر79 مليون سهم عبر 4918 صفقة نقدية بقيمة 19ر13 مليون دينار (نحو 2ر40 مليون دولار).

وكانت شركات (أركان) و(الإعادة) و(أرجان) و(مراكز) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أرزان) و(كويتية) و(إيفا فنادق) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (فيوتشر كيد) و(عمار) و(بترولية) و(التقدم) الأكثر انخفاضا.