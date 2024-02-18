جامعة الكويت تفتتح معرض التصميم الهندسي الـ45 يضم 90 مشروعا بمسارات العلوم التقنية والرقمية

افتتحت جامعة الكويت ممثلة في مركز التدريب الهندسي والخريجين في كلية الهندسة والبترول اليوم الأحد معرض التصميم الهندسي الـ45 بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومشاركة 325 من مهندسي الكلية وذلك في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية.

وقال مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور مشاري الحربي راعي المعرض في تصريح للصحفيين على هامش الافتتاح إن المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام يضم 90 مشروعا هندسيا في العديد من المسارات منها العلوم التقنية والرقمية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة كما يتضمن مشاريع في مجال البنى التحتية والاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة للحفاظ على البيئة المستدامة والميكنة الإنتاجية الهندسية.

ودعا الدكتور الحربي الطلبة المشاركين إلى تطوير قدراتهم واكتساب المعرفة اللازمة وتطويعها في مجال التكنولوجيا المتقدمة لدعم مجال الصناعة والطاقة في الكويت.

من جهته قال القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول الدكتور خالد الهزاع في تصريح مماثل إن المعرض يتضمن مشاركات مبتكرة من طلبة الكلية بمجهود استمر خمس سنوات مؤكدا الحرص على تخريج دفعة متسلحة بالعلم والخبرة.

وذكر الهزاع أن المعرض ساهم عبر نسخه كافة في إنتاج آلاف المشروعات الهندسية المبتكرة إذ يقدم بيئة مخفزة لثقافة الإبداع وتطبيق الحلول التكنولوجية في الحياة العملية كما يمكن من توظيف طاقات مهندسي المستقبل والاستفادة من أفكارهم وابتكاراتهم ومن شأنه أيضا تحفيز الطلبة على البحث العلمي وخلق روح المنافسة والمشاركة الجماعية.

معرض التصميم الهندسي

مدير جامعة الكويت بالإنابة وعدد من قياديي الجامعة خلال المعرض

مدير الجامعة بالانابة يطلع على عدد من المشاريع المشاركة بالمعرض