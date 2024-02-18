مركز العجيري العلمي

مركز العجيري العلمي: بدء الانتقال تدريجيا من فصل الشتاء إلى الربيع اليوم مع دخول نوء “عقرب الدم”

18 فبراير، 2024
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قال مركز العجيري العلمي إن الانتقال من فصل الشتاء تدريجيا إلى فصل الربيع بدأ اليوم الأحد بالتزامن مع دخول آخر أنواء فصل الشتاء ويسمى (عقرب الدم) وهو الفترة الثانية من موسم العقارب.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الفترة الثانية من العقارب تتميز بنشاط للرياح المثيرة للغبار وبلسعة برودتها النسبية.

وذكر أنه بنهاية الفترة الثانية من (العقارب) تبدأ مرحلة انتهاء فصل الشتاء تدريجيا مع ملاحظة ارتفاع درجات الحرارة والانتقال لفصل الربيع.

وبين أنه خلال الفترة الثانية لموسم العقارب يبدأ موعد صلاة الظهر بالنقصان بعد أن كان في أقصى مدى له في التأخر حيث سيصادف موعد أذان الظهر في اليوم الأول للفترة عند الساعة 12:02 دقيقة ظهرا على أن يقل دقيقة واحدة بدءا من تاريخ 23 الجاري.

وأشار إلى أن ساعات النهار تعود تدريجيا لتكون أطول مع نهاية موسم (العقارب) إذ سيكون موعد شروق الشمس أول الفترة الثانية عند الساعة 6:25 دقيقة صباحا وغروبها في تمام 5:39 دقيقة مساء.

المصدر
كونا
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18 فبراير، 2024
0 36 دقيقة واحدة

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