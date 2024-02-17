وزير الخارجية الكويتي يلتقي في ميونخ نظيره البحريني

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجاري.

وقالت (الخارجية) في بيان لها اليوم السبت إن اللقاء الذي عقد أمس الجمعة استعرض أوجه العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية خاصة المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.

كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق لما بعد العلامة 162.