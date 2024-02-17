الإعلام: فعاليات متنوعة ومميزة مصاحبة لاحتفالات دولة الكويت بالذكرى الـ63 للعيد الوطني والـ33 ليوم التحرير
قال الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد بوزارة الإعلام سعد العازمي إن قطاعات (الوزارة) كافة بكوادرها الإعلامية والفنية تعمل على تنفيذ الخطة المعتمدة المصاحبة لاحتفالات دولة الكويت بالذكرى الـ(63) للعيد الوطني والـ(33) ليوم التحرير (عز وفخر) متضمنة فعاليات متنوعة ومميزة.
وأضاف العازمي وهو رئيس فريق العلاقات العامة والإعلام والتسويق في اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية أن هناك خطة برامجية متكاملة تهدف إلى إبراز كل ما يرتبط بالأعياد الوطنية من فعاليات وأنشطة مشاركة للمواطنين والمقيمين بأفراح الوطن الغالي.
وأوضح أن رزنامة الفعاليات المصاحبة لاحتفالات عام 2024 مميزة وحافلة بمشاركة قطاعات عدة من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والفرق التطوعية وجمعيات النفع العام بما يعكس أهمية الاحتفالات ودورها في تعزيز قيم المواطنة والانتماء.
وأفاد بأن وزارة الإعلام ستقوم بحملة توعوية تواكب الاحتفالات الوطنية تحت عنوان (احتفل بمسؤولية) بهدف تعزيز قيم الوحدة الوطنية والانتماء وترسيخ مفاهيم الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الوطنية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارات الدولة.
وذكر أن (الإعلام) ستنظم يوما مفتوحا لسفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى دولة الكويت وأعضاء السلك الدبلوماسي وعائلاتهم في قرية يوم البحار التراثية لتعريفهم بتاريخنا وتراثنا البحري والبري وما اشتهرت به دولة الكويت من مهن وصناعات وحرف يدوية.
وأشار إلى إقامة معرض (ديجيتال) تحت عنوان (درب الذكريات) لأهم الأعمال التلفزيونية والإذاعية التاريخية لدولة الكويت منذ سبعينيات القرن الماضي حتى بداية الألفية الجديدة في مجمع (الأفنيوز). ولفت العازمي إلى التنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية لاستقبال ضيوف البلاد القادمين عبر المنافذ البرية منفذ (النويصيب) والمنافذ الجوية معربا عن الشكر والتقدير لإسهامات كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركات الاتصالات والدعاية والإعلان في تسويق الشعار المعتمد للاحتفالات بالأعياد الوطنية تحت عنوان (الكويت.. عز وفخر).