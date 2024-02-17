جامعة الكويت: 1262 طالبا وطالبة من “البدون” قيدوا بالكليات خلال الفصل الأول 2023-2024

أعلنت جامعة الكويت اليوم السبت أن عدد الطلبة من المقيمين بصورة غير قانونية بمختلف المراحل في جميع كلياتها خلال الفصل الأول من العام الدراسي (2023-2024) قد بلغ 1262 طالبا وطالبة.

وقال الأمين العام بالإنابة المتحدث باسم جامعة الكويت الدكتور فايز الظفيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد المستجدين المقبولين من المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 211 طالبا وطالبة خلال الفصل الأول من العام الدراسي الحالي.

وأوضح أن عدد الخريجين من هذه الفئة في العام الدراسي (2022 -2023) قد بلغ 131 خريجا وخريجة.

وأشاد الظفيري بالتنسيق المستمر بين جامعة الكويت والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية “لإزالة كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلبة من المقيمين بصورة غير قانونية”.