“زين” تُوقّع شراكة استراتيجية مع كُليّة الكويت التقنية

أعلنت زين عن توقيعها لشراكة استراتيجية مع كُليّة الكويت التقنية (ktech) لدعم مُختلف الأنشطة الطلّابية والأكاديمية والثقافية والرياضية التي تُنظّمها الكُليّة خلال العام الدراسي الجاري، وذلك استمراراً في مساعيها المُتواصلة لدعم العملية التعليمية وتمكين الطلبة والشباب في المجتمع الكويتي.

وتم توقيع الشراكة بمقر زين الرئيسي في الشويخ بحضور رئيس مجلس أمناء كُليّة الكويت التقنية مشاري أيمن بودي، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ونائب رئيس الكُليّة عبدالرحمن العجيل، ومسؤولي الطرفين.

وعبر هذه الشراكة، تقوم زين بدعم مجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج التي تُنظّمها الكُليّة خلال العام الدراسي الحالي، مثل الكرنفال السنوي للطلبة والطالبات الذي يُقدّم العديد من الفقرات الثقافية والترفيهية والتفاعلية، بالإضافة إلى دعم المُنافسات الرياضية التي تُنمّي روح الفريق الواحد وتُحفّز النشاط البدني مثل بطولة كرة قدم الصالات الرمضانية للطلبة، وبطولة كرة الطائرة الرمضانية للطالبات، وغيرها.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص زين الدائم على المُشاركة الفعّالة بدعم العملية التعليمية والتفاعل المُباشر مع اهتمامات الطلبة والشباب بمُختلف المراحل الدراسية، وذلك من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التعليمية والجامعات والكلّيات من القطاعين العام والخاص.

وتأسّست كُليّة الكويت التقنية (ktech) بمرسوم أميري رقم 303 للعام 2005 بهدف تقديم الفرص للطلبة والطالبات المُهتمين بسَلك مسار التعليم العملي، وهي مُرخّصة من قبل وزارة التعليم العالي والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، وتُوفّر برامج دبلوم مُعتمدة لمدة سنتان، وتعتمد فلسفتها على تأهيل الخرّيجين ليكونوا مُستعدين لخوض سوق العمل عبر برامج تدريبية تعمل على صقل المهارات التي يتطلبها سوق العمل.