المركز العلمي: مسابقة “المحارب البيئي” تهدف الى ترسيخ مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة

قال المدير العام للمركز العلمي المهندس مساعد الياسين اليوم الخميس إن مسابقة (المحارب البيئي) التي ينظمها المركز تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن المركز التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمناسبة الاحتفال وتكريم الفائزين بمسابقة (المحارب البيئي) التي تستهدف تأسيس جيل جديد من القادة البيئيين ونشر الوعي البيئي وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في حماية البيئة.

وأكد الياسين الالتزام بتربية جيل واع يتمتع بالمعرفة والشغف لحماية بيئتنا مشيدا بالتعاون الثمين والدعم الكبير من وزارة التربية وبيت التمويل الكويتي الذي ساهم في تحقيق أهداف البرنامج وإلهام الطلاب ليكونوا سفراء حقيقيين للبيئة.

من جهته شدد المتحدث الرسمي باسم المركز محمد السنعوسي في كلمة خلال الحفل على أهمية التعاون بين المركز العلمي وشركائه في توسيع نطاق المبادرة لتشمل طلاب المدارس الثانوية عبر الكويت مدعوما بشكل مباشر رؤية (كويت جديدة 2035) تتميز بالاستدامة والازدهار.

وأعرب السنعوسي عن شكره لجميع المشاركين في البرنامج خاصة الطلاب المتميزين والمعلمين الذين عبروا عن التزامهم بحماية البيئة من خلال أعمالهم الفوتوغرافية الملهمة.

وأوضح أن الحفل كان فرصة لإبراز الأعمال الفوتوغرافية الفائزة وتكريم الطلاب الذين تمكنوا من تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة مؤكدا التزام المركز بدعم الوعي البيئي وتشجيع الشباب على المشاركة في جهود الحفاظ على بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة.

من جانبها قالت الموجه العام للعلوم بوزارة التربية منى الأنصاري في كلمة مماثلة إن برنامج (المحارب البيئي) مبادرة مميزة تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا البيئة وتنمية القيادات البيئية لدى الشباب والمجتمع بشكل عام إذ يقدم هذا البرنامج فرصة للمشاركين لاكتشاف العلوم الكامنة وراء تغير المناخ وأثره على البيئة والحياة البشرية.

وأشارت الأنصاري إلى أن أهداف البرنامج تضمنت توجيه الانتباه نحو التحديات البيئية العالمية والمحلية وتعزيز فهم عميق للتأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ كما يسعى البرنامج لتعزيز الحوار والتفاعل الايجابي بين الشباب والمجتمع وتشجيعهم على اتخاذ إجراءات فعالة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن البرنامج تضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والورش العملية التي اعتمدت على المشاركة الفعالة وتفاعل الطالب مع المواضيع البيئية المختلفة من خلال جلسات تعليمية ومناقشات وأنشطة ميدانية تشمل دراسات الحالة والزيارات الميدانية للمواقع البيئية المهمة.