الأرصاد الجوية: طقس البلاد دافئ ومعتدل نهارا وبارد إلى مائل للبرودة ليلا مع فرص لأمطار متفرقة في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع ما بين دافئ ومعتدل نهارا وبارد إلى مائل للبرودة ليلا مع فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا اليوم الخميس وغدا الجمعة.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي رطب متزامن مع منخفض في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض السحب الركامية المصحوبة بهطول أمطار متفرقة تكون رعدية على بعض المناطق مع نشاط في الرياح المثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق وخصوصا المكشوفة وارتفاع الأمواج البحرية.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم يكون دافئا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ما بين 20 و60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة مابين 27 و28 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و 7 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون باردا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة تكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة مابين 17 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد يكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ما بين 20 و55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و 6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة وتقل السحب وفرص الأمطار تدريجيا والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و17 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج ما بين 2 و 6 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون معتدلا مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و30 كيلومترا في الساعة مع فرص لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 14 و15 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.