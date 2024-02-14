سلطنة عمان تستضيف كأس العالم لسداسيات كرة القدم للهواة ديسمبر المقبل

أعلنت سلطنة عمان اليوم الأربعاء استضافتها بطولة كأس العالم لسداسيات كرة القدم للهواة (سوكا) في نسختها الخامسة في ديسمبر المقبل تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة وبالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة التراث والسياحة.

وقالت مديرة التطوير في الاتحاد الدولي (سوكا) جوليا كولتر في مؤتمر صحفي إن إقامة البطولة في سلطنة عمان كونها أول محطة في الشرق الأوسط وفي آسيا ستسهم في نشر اللعبة التي نسعى لإظهارها على أفضل مستوى في مختلف الجوانب.

وأضافت أنه بناء على التجربة السابقة باستضافة كأس العالم بألمانيا في النسخة الماضية فسوف نعيش تجربة مختلفة تماما في سلطنة عمان للدعم الذي لاحظناه من الجهات المعنية والشغف الجماهيري لكرة القدم.

وأفادت كولتر بأن هذه البطولة سيكون لها مردود كبير على سلطنة عمان لما تشهده من مشاركة عدد كبير من اللاعبين وتغطية إعلامية دولية واسعة.

من جانبه قال رئيس اتحاد سوكا الشرق الأوسط وليد العبيداني في تصريح مماثل إنه تمت الموافقة على الاستضافة بعد استيفاء سلطنة عمان لجميع المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة مؤكدا أهمية تنظيم مثل تلك البطولات لما لها من عوائد اقتصادية وسياحية عديدة على الدولة.

واضاف ان البطولة التي تقام على أمد 10 أيام تخصص لفئة الهواة من اللاعبين وتحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير اذ يشارك فيها 48 منتخبا من مختلف دول العالم.