الأرصاد الجوية: فرصة لأمطار متفرقة ما بين خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية على بعض المناطق

الأرصاد الجوية: فرصة لأمطار متفرقة ما بين خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية على بعض المناطق

توقعت إدارة الأرصاد الجوية وجود فرصة لأمطار متفرقة متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية على بعض المناطق.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن البلاد تأثرت بحالة مطرية تخللتها بعض السحب الرعدية خاصة على المناطق الغربية ستمتد تدريجيا خلال الساعات المقبلة نحو المناطق الداخلية على أن تستمر هذه الحالة على فترات متفاوتة إلى بعد عصر يوم الجمعة.

وأضاف القراوي أن الحالة المطرية تبلغ ذروتها مساء يوم غد الخميس حتى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة مصحوبة بنشاط للرياح تصل سرعتها لأكثر من 55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 6 أقدام.

وأوضح أن التحسن التدريجي بالأحوال الجوية يبدأ مساء يوم الجمعة إذ تقل السحب وتنحسر فرص الأمطار من خلال تقدم امتداد مرتفع جوي نحو البلاد مع وجود فرص تكون الضباب ليلا على بعض المناطق.