“زين” تحصد النصيب الأكبر من الجوائز بالدورة الـ 11 من “جائزة الكويت للإبداع”

حصدت زين النصيب الأكبر من الجوائز على هامش حفل جائزة الكويت للإبداع بدورتها الحادية عشر لتألّقها بصناعة المحتوى الإعلامي والرقمي الهادف، وتميّز أعمالها الإعلانية، ونجاحها بتحقيق الأثر المُجتمعي الإيجابي عبر الحملات التوعوية والبرامج الاجتماعية المُختلفة، وذلك عن العام الماضي 2023، لتكون بذلك الشركة الأكثر استحواذاً على الجوائز على مدار السنوات الـ 11 الماضية في تاريخ الجائزة.

وأتى تتويج زين بالجوائز الخمس على هامش الحفل الذي نظّمه الملتقى الإعلامي العربي تحت رعاية معالي وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، وحضور وكيل وزارة الإعلام د. ناصر المحيسن، وتواجد نُخبة من كبار الضيوف تقدّمهم الفنان القدير عبدالعزيز المفرج (شادي الخليج)، والإعلامي القدير ماجد الشطي، ونخبة من الإعلاميين والفنانين والدبلوماسيين والسفراء وصُناع المحتوى والمؤثرّين من الساحتين المحلية والإقليمية.

وفازت زين بخمس جوائز هي جائزة الإخراج عن إعلان عيد الفطر المبارك “أهلاً أهلاً بالعيد أهلاً”، وجائزة الإبداع في مجال التوعية عن إعلان شهر رمضان المُبارك “هزّات نفسية”، وجائزة التميّز في برامج الترفيه والسياحة عن مسرحية عيد الفطر المبارك “لا شيء أبداً كزين”، وجائزة الإبداع في خدمة المجتمع عن شراكة زين مع فريق الغوص الكويتي، وجائزة أفضل شخصية بالعلاقات العامة المُقدّمة للرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي.

وحصدت الشركة جائزة الإخراج عن إعلان عيد الفطر المبارك 2023 “أهلاً أهلاً بالعيد أهلاً” تقديراً لتميّز وإبداع المُخرج خالد الرفاعي، وقد حقق الإعلان أكثر من 70 مليون مُشاهدة منُذ إطلاقه، وهو من إنتاج شركة Joy Productions ومجموعة All Over، وبطولة الطفلة ريتان (فلولة)، وفرقة كورال روح الشرق المصرية، وصورة الهولوغرام للأيقونة العندليب، وكلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، والتوزيع الموسيقي لأحمد طارق يحيى، والغناء الصوتي لجسّار، والإشراف الصوتي لمحمد رباط، وألحان إيهاب عبدالواحد، والتوزيع الموسيقي ومكس وماستر لوسام عبدالمنعم.

كما حصدت زين جائزة الإبداع في مجال التوعية عن إعلانها التلفزيوني لشهر رمضان المبارك 2023 “هزّات نفسية”، والذي سلّط الضوء على أهمية التوعية بالصحّة النفسية والاهتمام بها، وحصد أكثر من 20 مليون مُشاهدة منُذ إطلاقه، وهو من إنتاج شركة Joy Productions وشركة VIP، وإخراج سمير عبّود، وبطولة الفنان السوري باسل خياط والفنانة اللبنانية رزان جمال، وكلمات هبة مشاري حمادة، وألحان إيهاب عبدالواحد، والتوزيع الموسيقي لأحمد طارق يحيى، وبمشاركة الفنانين رشا الشرنوبي وأحمد صيدلي.

وحصدت الشركة أيضاً جائزة التميّز في برامج الترفيه والسياحة عن مسرحيتها الغنائية للعام 2023 “لا شيء أبداً كزين”، والتي أبهرت الجماهير بعروض ساحرة طوال عطلة عيد الفطر السعيد على خشبة مسرح الأرينا، وامتزجت فيها الفنون المسرحية والغنائية بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة لتقديم لوحات فنية باهرة تضمّنت عِبر ودروس تربوية قيّمة وبحضور كوكبة من الفنانين، وهي من إخراج سمير عبّود وكلمات هبة حمادة وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى.

الجوائز سلّطت الضوء على تألّق زين إعلامياً

كما حصدت زين جائزة الإبداع في خدمة المجتمع عن شراكتها مع فريق الغوص الكويتي، والذي أهدته مؤخراً قارباً جديداً مُجهّزاً بكامل المعدّات والأدوات لتنفيذ العمليات والمهام البحرية، وهو الرابع الذي تُهديه زين للفريق على مدار شراكتهما المُمتدة لأكثر من 25 عاماً منذ العام 1997، حيث ساهمت هذه القوارب بدعم الجهود التطوعية الكبيرة التي يبذلها الفريق في حماية البيئة البحرية الكويتية، وتم عبرها إنجاز المئات من العمليات والمهام المُختلفة، ورفع آلاف الأطنان من المُخلّفات الضارة، وحماية عشرات الآلاف من الكائنات البحرية.

وتحرص زين دائماً على أن يعكس المحتوى الفني لإعلاناتها وأعمالها الفنية قيم علامتها التجارية، وأن تكون مرآة لقضايا وهموم المجتمع، حيث تمتد أهدافها إلى ما هو أبعد من تقديم الخدمات الرقمية فقط، فكان دائماً الطموح بأن يُنظر إليها كعلامة تجارية تخدم كافة جوانب الحياة، وتتشارك مع مجتمعاتها الأحداث والمناسبات والقضايا الأكثر تأثيرا في كافة الأوقات.

وجاء فوز زين بهذه الجوائز ليسلّط الضوء على تميّز نشاطها التسويقي والإعلاني الذي عوّدت جمهورها عليه كل عام، وعلى حرصها لتفعيل هذا الجانب لديها كونها من كبرى المؤسسات الاقتصادية الرائدة في الكويت، حيث تؤمن الشركة بأهمية الإعلام بوسائله التقليدية والحديثة وتأثيره الكبير على المؤسسات والأفراد في المجتمع، بالإضافة لكون الإعلان التجاري وسيلة أساسية للتواصل مع المجتمع بمختلف فئاته.

وشهدت الجائزة السنوية – التي تُنظّمها هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال وأكاديمية الإعلام المُتكامل – تواجد العديد من الجهات الإعلامية والشخصيات الإبداعية في المجالات الإعلامية والإعلانية والفنية على المستويين المحلي والإقليمي، وعدد كبير من كبار الفنانين الكويتيين والخليجيين والشخصيات المؤثرة في الإعلام العربي.

وتهدف جائزة الكويت للإبداع إلى رفع معايير صناعة الإعلان في الكويت والعالم العربي، وهي تتماشى مع المعايير الدولية لصقل مهارة العاملين في مجال صناعة الإعلان عبر إيجاد روح تنافسية إبداعية تسهم في تطوير الإمكانات الفنية والمهارية، إلى جانب ترويج الأفكار الإيجابية والبنّاءة المستخدمة في المواد الإعلانية.

وتتمتع لجنة التحكيم بمستوى عالٍ من المهنية والخبرة والتنوع، وتضم عشرة أعضاء إعلاميين وأكاديميين ومتخصصين في صناعة الإعلام، ويتم تقييم المشاركات عبر مرحلتين يتم بالأولى تصفية الأعمال وتقييمها واختيار أفضلها لتتأهل إلى المرحلة الثانية والنهائية التي يعلن فيها عن الأعمال الفائزة بالجائزة.

د. ناصر المحيسن وماضي الخميس ووليد الخشتي مع فريق زين