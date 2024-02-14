السعدون يرفع الجلسة التكميلية اليوم لعدم حضور الحكومة

رفع رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الجلسة التكميلية اليوم الأربعاء نظراً لعدم حضور الحكومة.

وقال السعدون” لقد اتصل بي مساء أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي وأبلغني أن الحكومة لن تحضر، واتصل بي بعد ذلك سمو نائب الأمير رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم وأبلغني أن الحكومة لن تحضر جلسة اليوم، وبالتالي الجلسة المقبلة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس المقبل”.

وكان من المقرر أن ينظر المجلس في جلسته اليوم التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتعديل بعض أحكام قانون المفوضية العامة للانتخابات، ويواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.