الفيفا: 1.46 مليار دولار إنفاق الأندية في فترة انتقالات الشتاء

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء أن فترة الإنتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير الماضي شهدت 5073 عملية انتقال للاعبين علي مستوي الرجال والسيدات بين الاندية وهو ما يُشكل زيادة بنسبة 0.6% مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في كانون الثاني/يناير 2023 .

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء أن إجمالي إنفاق الأندية على رسوم الانتقالات الدولية في فترة الإنتقالات الشتوية بلغ مليار و460 مليون دولار في كرة قدم الرجال، وهو ثاني أعلى معدل في تاريخ فترات الانتقالات الشتوية، فيما تضاعف إجمالي المبلغ المنصرف علي انتقالات السيدات ليصل إلى مليونين و100 ألف دولار امريكي.

وأضاف ” في كرة قدم السيدات، وصلت قيمة الإنفاق على رسوم انتقالات اللاعبات إلى مستويات قياسية جديدة، حيث صرفت الأندية إجمالي مليونين و100 ألف دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها أكثر من 150% مقارنة بالرقم المسجل في كانون الثاني/يناير2023″.

وأوضح:”شهدت منافسات السيدات استقراراً نسبياً في عدد الانتقالات العابرة للحدود والتي بلغت 357 انتقالاً، أي بزيادة تبلغ نسبتها 0.3% مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير 2023، بينما بلغ إجمالي الإنفاق على رسوم الانتقالات مليار و460 مليون دولار في كرة قدم الرجال خلال أول أشهر سنة 2024، وهو ثاني أعلى معدل في تاريخ فترات الانتقالات الشتوية، حيث تراجع إنفاق الأندية بنسبة 8.2% مقارنة مع الرقم القياسي الذي سُجل في كانون الثاني/يناير 2023″.

وتابع:”احتلت الأندية الفرنسية مركز الصدارة في قائمة الفرق الأكثر إنفاقاً على الانتقالات الدولية في فئة الرجال خلال شهر كانون الثاني/يناير 2024، إذ دفعت إجمالي 291 مليون و900 ألف دولار أمريكي، وهو ضعف ما أنفقته في نفس الفترة من العام الماضي، بينما سُجل انخفاض ملحوظ في إنفاق الأندية الإنجليزية خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث تراجع بنسبة 80% تقريباً مقارنة بإنفاقها القياسي المسجل في كانون الثاني/ يناير 2023.

ومع ذلك، فإن إنفاق الأندية الفرنسية والإنجليزية يبقى يمثل ثاني أعلى نسبة إنفاق مقارنة بجميع الاتحادات الأخرى”.

وأشار البيان “على صعيد كرة قدم السيدات، فقد تصدَّرت إنجلترا وإسبانيا قائمة الانتقالات الواردة، حيث سُجل 29 انتقالاً بكل منهما، بينما تأتي السويد والولايات المتحدة على رأس البلدان المُصدِّرة للاعبات، بواقع 30 انتقالاً لكل منهما”.

يُذكر أن هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي ينشر فيفا تقريره الموجز بهدف تقديم إضاءات على سوق الانتقالات الدولية في فئتي الرجال والسيدات.