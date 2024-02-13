سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية مع أمير منطقة الرياض

سفير دولة الكويت لدى السعودية وأمير منطقة الرياض يبحثان العلاقات الثنائية

13 فبراير، 2024
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بحث سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر الصباح مع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر تعزيز علاقات التعاون المشترك.

وقال السفير الشيخ صباح ناصر الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن ذلك جاء خلال زيارة أجراها للأمير فيصل بقصر الحكم في الرياض.

وأفاد بأنه استعرض مع الأمير فيصل أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزها إضافة إلى الأثر الإيجابي لزيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الأخيرة للرياض.

وأضاف السفير الشيخ صباح ناصر الصباح أن الكويت والسعودية مقبلتان على تعاون أعمق وأوسع في قادم الأيام متوقعا تحقيق تقدم كبير وتطور لافت على المستويات كافة للبلدين بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.

وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قام في 30 يناير الماضي بزيارة دولة للمملكة العربية السعودية انطلاقا من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الشقيقين وتعزيزا للعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بينهما.

المصدر
كونا
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13 فبراير، 2024
0 36 دقيقة واحدة

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