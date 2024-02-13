بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 9.83 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 9.83 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 83ر9 نقطة ليبلغ مستوى 19ر7350 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 13ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر304 مليون سهم عبر 19037 صفقة نقدية بقيمة 8ر68 مليون دينار (نحو 8ر209 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 70ر8 نقطة ليبلغ مستوى 68ر5981 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 15ر0 في المئة من خلال تداول 3ر166 مليون سهم عبر 9293 صفقة نقدية بقيمة 5ر18 مليون دينار (نحو 54ر56 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 58ر10 نقطة ليبلغ مستوى 99ر8068 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 13ر0 في المئة من خلال تداول 3ر138 مليون سهم عبر 9744 صفقة بقيمة 2ر50 مليون دينار (نحو 11ر153 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 82ر12 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5898 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 22ر0 في المئة من خلال تداول 4ر101 مليون سهم عبر 4777 صفقة نقدية بقيمة 19ر14 مليون دينار (نحو 2ر43 مليون دولار).

وكانت شركات (تحصيلات) و(بيت الطاقة) و(وثاق) و(اسس) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(زين) و(كويتية) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (النخيل) و(وربة كبيتل) و(يونيكاب) و(سينما) الأكثر انخفاضا.