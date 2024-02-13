سمو أمير البلاد يصل إلى مملكة البحرين الشقيقة في زيارة دولة

بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم إلى العاصمة المنامة بمملكة البحرين الشقيقة وذلك في زيارة دولة.

هذا وقد قام سرب من الطائرات العسكرية البحرينية بمرافقة طائرة سموه رعاه الله فوق الأجواء البحرينية.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه رعاه الله على أرض المطار أخوه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

كما كان في استقبال سموه حفظه الله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، وسمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني البحريني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك، وسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة النائب الاول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ورئيس الهيئة العامة للرياضة، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة رئيس الديوان الملكي، ومعالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، ورئيس بعثة الشرف المرافقة معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، وسعادة سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح وسعادة سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح علي المالكي.

هذا ويرافق سموه رعاه الله وفد رسمي يضم كلا من معالي الشيخ علي خليفة العذبي الصباح ومعالي الشيخ علي جابر الأحمد الصباح ومعالي الشيخ خليفة عبدالله الجابر الصباح ومعالي الشيخ جابر مبارك عبدالله الأحمد الصباح ومعالي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح ومعالي الشيخ عزام مبارك صباح الناصر الصباح ومعالي الشيخ فواز سعود الناصر السعود الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.