سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب خلاله عن بالغ اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية المتميزة بين دولة الكويت والأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة مقدرا الدور الإنساني الرائد لسموه حفظه الله تجاه كافة القضايا الإقليمية والدولية وجهود سموه لإعادة الاستقرار الإقليمي والحفاظ عليه والسعي نحو تحقيق الأهداف المشتركة تعزيزا للسلام في المنطقة وخارجها.

وقدم معالي الأمين العام شكره وتقديره لمواقف دولة الكويت ودعمها للمنظمات الإنسانية تجاه مختلف القضايا الإنسانية لاسيما مساعدة دولة الكويت للشعب الفلسطيني في مختلف الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها وما قدمته دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا من مشاريع تنموية وإنسانية لخدمة الفلسطينيين.

هذا وقد شكر سموه رعاه الله معالي الأمين العام للأمم المتحدة على ما عبر عنه من طيب المشاعر مقدرا سموه حفظه الله هذا الاتصال متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما وجه سموه رعاه الله دعوة رسمية لمعاليه لزيارة دولة الكويت.