مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مساء اليوم الإثنين 12 – 2 – 2024 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء.. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بمغادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم الثلاثاء 13 – 2 – 2024 متوجها إلى مملكة البحرين الشقيقة متمنيا لسموه حفظه الله ورعاه والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال.

من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وإلى حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق بمناسبة فوز المنتخب القطري لكرة القدم ببطولة كأس آسيا قطر 2023 مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة والإمكانات التي وفرتها لاستضافة هذه البطولة.

كما أعرب مجلس الوزراء عن تهنئته لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة حصول المنتخب الأردني على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا قطر 2023 مشيدا بالأداء المتميز والروح العالية التي ظهر بها المنتخب الأردني.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية يوم الثلاثاء الموافق 13 – 2 – 2024 والأربعاء الموافق 14 – 2 – 2024.

واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العامة للانتخابات) وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

وأبن مجلس الوزراء النائب الأسبق المغفور له بإذن الله تعالى راشد صالح التوحيد الذي انتقل إلى جوار ربه يوم الأحد الموافق 11 – 2 – 2024 بعد مسيرة طويلة من العطاء حيث نال المغفور له بإذن الله تعالى عضوية مجلس الأمة 1963 والمجلس إذ يستذكر جهود الفقيد المخلصة ودوره البارز في الحياة البرلمانية في كافة الأصعدة والميادين لخدمة وطنه ليتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي وقع في جمهورية الصومال الفيدرالية وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من العناصر التابعة لقوة دفاع البحرين والقوات المسلحة الإماراتية وذلك أثناء تواجدهم في جمهورية الصومال لأغراض تدريبية مؤكدا وقوف دولة الكويت ومؤازرتها لأشقائها في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة أمام هذا العمل الغادر مشددا على ضرورة مواصلة تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومجلس الوزراء إذ يتوجه بأحر التعازي وخالص المواساة إلى مملكة البحرين الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبيهما وإلى ذوي الضحايا داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.