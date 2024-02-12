وزير الدفاع لخريجي الدفعة 23 من الطلبة الضباط الجامعيين: أدعوكم إلى ترجمة الدروس والمهارات المكتسبة إلى واقع عملي ملموس

وزير الدفاع لخريجي الدفعة 23 من الطلبة الضباط الجامعيين: أدعوكم إلى ترجمة الدروس والمهارات المكتسبة إلى واقع عملي ملموس

برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أقامت كلية علي الصباح العسكرية اليوم حفل توزيع الشهادات على خريجي الدفعة (23) من الطلبة الضباط الجامعيين.

هذا وقد هنأ الشيخ فهد اليوسف الخريجين على نيلهم للثقة الغالية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، معرباً عن فخره واعتزازه بالرعاية الأميرية السامية لحفل تخريج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين (23)، مشيداً بما وصل إليه أبنائه الخريجون من مستوى أكاديمي وعملي يؤهلهم للإنضمام إلى إخوانهم منتسبي الجيش الكويتي داعياً إياهم إلى ترجمة الدروس العلمية والمهارات الميدانية التي اكتسبوها خلال فترة دراستهم بالكلية إلى واقع عملي ملموس تستفيد منه وحداتهم العسكرية، وأن يكونوا قدوة في تعاملهم ومثالا يحتذي به في أقوالهم وتصرفاتهم، وأن يعملوا بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة وطنهم وحمايته والذود عنه، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلدنا الحبيب نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

كما أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح عن شكره وتقديره لقيادة ومنتسبي كلية علي الصباح العسكرية، على ما بذلوه من جهود وعمل مخلصٍ دؤوب أثمر الاحتفال بتخريج هذه الكوكبة من الضباط.

حضر مراسم حفل توزيع الشهادات سعادة وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح، وسعادة رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس غازي حسن الشمري، وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.

من الحفل

من الحفل

من الحفل

من الحفل

من الحفل

من الحفل