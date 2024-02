شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية و New Balance يحتفلان بافتتاح فرع جديد في مول العاصمة

أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن افتتاح فرع جديد للعلامة التجارية New Balance في الكويت وتحديداً في مول العاصمة، في قلب مدينة الكويت. وبهذه المناسبة، أقيم حفل افتتاح حضرته سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت السيدة/ كارين ساساهارا، والمدير العام الإقليمي في New Balance السيد/ ستيوارت هينوود، ورئيس مجلس الإدارة و‫الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، السيد/ فيصل علي المطوع، ونائب الرئيس التنفيذي السيد/ خالد فيصل المطوع، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من محبي العلامة التجارية New Balance.

وقد اختارت العلامة التجارية New Balance أن تحتفل بهذا الافتتاح بطابع كويتي، فاختارت السدو، حيث قامت بتسليط الضوء على هذه الحرفة التقليدية بالتعاون مع بيت السدو، من خلال عرض حي لعمل السدو، وتزيين جميع أرجاء المعرض والأحذية بشرائط من السدو المُحاك يدوياً، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة والفعاليات مثل التخطيط باستخدام الخط العربي، والعزف على العود، بالإضافة إلى عرض مميز للرسم عن New Balance باستخدام الرمل.

من الافتتاح

يقع الفرع الجديد في مول العاصمة في الطابق الأرضي ويوفر تشكيلة متنوعة من الأحذية والملابس الرياضية والعصرية وتحديداً رياضة الجري، للرجال والنساء والأطفال. تتميز منتجات New Balance بالعملية وتناسب جميع الفئات العمرية من الرياضيين والهواة ومحبي الأسلوب الحياة الرياضي والعصري.

تأسست شركة New Balance في مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس الأمريكية في العام 1906، بهدف إظهار القيادة المسؤولة، وتأسيس علامة تجارية عالمية تشكل محل فخر للشركاء والمجتمعات على حدٍّ سواء، كما تسعى دائماً إلى تمكين الناس من خلال الرياضة والعمل الحرفي، لإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات حول العالم. وقد تم افتتاح الفرع الأول للعلامة التجارية في 360 مول، واليوم يعد فرع مول العاصمة هو الفرع الثاني الذي تفتتحه شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية لـ New Balance في الكويت.

