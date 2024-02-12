سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره حفل تخرج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين الـ23 بكلية علي الصباح العسكرية

تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة أقيم صباح اليوم حفل تخرج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين (23) بكلية علي الصباح العسكرية.

ووصل موكب سموه رعاه الله إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح وسعادة رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي حسن جزاع وآمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن خالد شجاع فيحان وقيادات الكلية.

وشهد حفل التخرج معالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي وكبار المسؤولين بالدولة وجمع غفير من أهالي الطلبة الخريجين والمواطنين.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم بعدها ألقى آمر كلية علي الصباح العسكرية كلمة التالي نصها:

“بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة

معالي السيد / أحمد عبد العزيز السعدون رئيس مجلس الأمة الموقر

أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين

سيدي سمو الشيخ / د. محمد صباح السالم الصباح حفظه الله رئيس مجلس الوزراء

معالي الوزراء الموقرين

الضيوف الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انه لشرف عظيم نترقبه كل عام بفخر واعتزاز لنحظى بالمشاركة الكريمة والرعاية الأبوية السامية لأميرنا المفدى وقائدنا الأعلى..

في هذا الصباح.. تعانق شموخ المكان.. وشرف الزمان.. وهيبة اللحظة.. برعايتكم يحفظكم الله..

فأهلا وسهلا بكم في كلية البطولة.. ومصنع الاقدام والرجولة..

لحضور حفل تخرج ابنائكم من طلبة كلية علي الصباح العسكرية

ليكونوا كأسلافهم.. درعا حصينا.. وسورا منيعا.. لوطن شامخ أمينا.. وطن فتي برجاله.. وقوي بحماته.. وغني بثرواته.. وعصي على أعدائه..

وطن تزيده سهام أعدائه صمودا.. ومخططاتهم صعودا.. ليبقى بإذن الله شامخا عزيزا..

سيدي حضرة صاحب السمو

أيها الحفل الكريم

إننا نعيش في عصر تغيرت وسائله وأساليبه.. وتسارعت أحداثه.. وتطور هائل وسريع في مجالات التكنولوجيا والعلوم والابتكار التي تتطلب منا الاستجابة السريعة لمواكبة هذه التطورات من خلال تطوير نظامنا التعليمي وتكريس الثقافة العلمية والإبداع والابتكار وتوفير البيئة الملائمة والحاضنة لها.

لا يخفى عليكم ما يشهده المجال العسكري من تطور متسارع سواء على صعيد تطور الأسلحة وفاعليتها أو بحداثة النظريات ومناهج التدريب الميداني العسكري مما يستوجب الاستمرار بالجهود الرامية لمواكبة هذه التطورات والعمل على رفع كفاءة العنصر البشري.

سيدي حضرة صاحب السمو

لقد حرصت كلية علي الصباح العسكرية على تأهيل الطلبة الضباط على تحديات العمل الأمني والعسكري من خلال تسخير البعد التقني كخيار استراتيجي لخدمة البعدين الأكاديمي والتدريبي.

إن ما تم تحقيقه.. هو إحداث نقلة نوعية في نظامنا التعليمي العسكري إلى نموذج تعليمي متميز مبني على التفكير والإبداع واكتساب المهارات والخبرات مما يسهم في قواتنا المسلحة مواكبة للتطور العلمي والتقني ومشاركة فعالة في نهضة العصر الحديث العصر القائم على العلم والمعرفة.

وإن ما نصبوا إليه أيضا هو وضع آلية تطوير مستمرة لنظامنا التعليمي مرتبطة بما يستجد من علوم حديثة تعمل على تطوير المناهج ورفع كفاءة أداء المعلمين والمدربين وتحسين بيئة التعلم المتاحة لطلبتنا كما أن علينا أن ننمي في نفوسهم مهارات البحث العلمي واكتساب القدرات.

إن هذه الأهداف سوف تتحقق بعون الله ثم بتضافر الجهود المشتركة لوحدات الجيش المختلفة فتطوير التعليم لا يقتصر على المسؤولين عن التعليم والتدريب بل هو نتاج عمل وجهد مشترك.

اسمحوا لي سيدي بتقديم كلمة لأبنائنا الخريجين

أبنائي الخريجين..

إننا ننعم بحمدالله وفضله.. بوطن جميل.. يحسدنا عليه الآخرون.. نتفيأ بظلال أمنه واستقراره.. نتمتع بخيراته وبركاته..

يا قادة المستقبل وروح الوطن..

ان رؤى التغيير الوثابة والجموحة.. والاهداف السامية الطموحة.. يمكن تحقيقها إذا حميتموها بدمائكم.. ودافعتم عنها بأرواحكم.. واعطيتموها جدكم.. وبذلتم فيها جهدكم.. فانطلقوا الى ميادين العمل.. بروح العطاء.. متمسكين بقيم الولاء والفداء.. مشاركين في التطوير والبناء”.

ثم قام آمر طابور العرض العسكري بالاستئذان من سموه حفظه الله ببدء مراسم حفل التخرج.. بعد ذلك بدأ طابور العرض العسكري.. أعقبه تسليم واستلام علم كلية علي الصباح العسكرية بين دفعة الطلبة الضباط الجامعيين (23) ودفعة الطلبة الضباط (49) تلاها انصراف الخريجين وعرض التشكيلات العسكرية.

وقام الطلبة الضباط الخريجون بدخول ساحة الكلية.

وبعدها تم الإعلان عن النتائج النهائية لدفعة الطلبة الضباط الخريجين ألقاها مساعد آمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن فهد خالد فيصل.

هذا وقد تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتوزيع الجوائز على الطلبة الأوائل والمتفوقين من كلية علي الصباح العسكرية.

بعدها قام مدير الشؤون التعليمية والاكاديمية العميد الركن يوسف عبدالله إدريس بتلاوة القسم القانوني ومن ثم الاستئذان بانتهاء طابور العرض العسكري وعزف السلام الوطني إيذانا بانتهاء الحفل.

هذا وتم إهداء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وقد غادر سموه رعاه الله مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.