انطلاق مؤتمر الكويت الـ23 لطب وجراحة العيون الخميس المقبل

أعلن رئيس مجلس أقسام طب وجراحة العيون في وزارة الصحة الدكتور أحمد الفودري عن انطلاق مؤتمر الكويت ال23 لطب وجراحة العيون الخميس المقبل برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي لمناقشة أحدث المستجدات في طب وجراحة العيون.

وذكر الدكتور الفودري في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن المؤتمر الذي تمتد فعالياته على مدى ثلاثة أيام يشهد مشاركة 46 خبيرا من مختلف دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبريطانيا والهند واليابان.

وأشار أيضا إلى مشاركة خبراء من السعودية والإمارات وقطر وعمان ومصر فضلا عن مشاركة جميع رؤساء الروابط الخليجية لطب العيون ورئيس الجمعية (الرمدية) المصرية.

وأكد الفودري أهمية المؤتمر في تبادل الخبرات العلمية مع الأطباء العالميين ومواكبة افضل واحدث البروتوكولات الطبية العالمية في مجال طب وجراحة العيون.

وبين أن المؤتمر سيضم محاضرات وورش عمل عن كل ما يتعلق بأمراض وجراحات العيون ومنها إصابات العين الطارئة وجراحة المياه البيضاء وزراعة الصمامات المتعلقة بارتفاع ضغط العين وكذلك عن حقن البوتوكس واستخدامه في علاج بعض أمراض العيون.

وأفاد أن المؤتمر يحتوي لأول مرة على نظام محاضرات مزدوجة على قناتين سمعيتين يتم خلالهما مناقشة تخصصات مختلفة في طب العيون مما يسمح بزيادة عدد المحاضرين والمحاضرات في جميع التخصصات من القرنية والماء الأبيض والشبكية وضغط العين وعيون الاطفال والحول ومحجر العين والجفون والقناة الدمعية وأعصاب العين.