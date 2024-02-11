كأس أمم إفريقيا: ساحل العاج تهزم نيجيريا وتحرز لقبها الثالث

عادت ساحل العاج المضيفة نهائياً “من الموت” باحراز لقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة بتاريخها، اثر فوزها على نيجيريا 2-1 الأحد في المباراة النهائية في أبيدجان.

وافتتحت نيجيريا التسجيل عبر قائدها وليام تروست-إيكونغ (38)، وردَّ “الفيلة” بهدفي فرانك كيسييه (62) وسيباستيان هالر (81)، وتوجوا باللقب الثالث بعد 1992 و2015، بعد ان تعرضوا لهزيمة مذلة أمام غينيا الاستوائية 0-4 وكانوا على شفا الخروج من دور المجموعات، لكن اقالة المدرب الفرنسي جان-لوي غاسيه وتعيين مساعده إيمريس فاييه قلبت المعادلة للمنتخب البرتقالي.