لاعبو ساحل العاج يحتفلون بتسجيل هدف

كأس أمم إفريقيا: ساحل العاج تهزم نيجيريا وتحرز لقبها الثالث

12 فبراير، 2024
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عادت ساحل العاج المضيفة نهائياً “من الموت” باحراز لقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة بتاريخها، اثر فوزها على نيجيريا 2-1 الأحد في المباراة النهائية في أبيدجان.

وافتتحت نيجيريا التسجيل عبر قائدها وليام تروست-إيكونغ (38)، وردَّ “الفيلة” بهدفي فرانك كيسييه (62) وسيباستيان هالر (81)، وتوجوا باللقب الثالث بعد 1992 و2015، بعد ان تعرضوا لهزيمة مذلة أمام غينيا الاستوائية 0-4 وكانوا على شفا الخروج من دور المجموعات، لكن اقالة المدرب الفرنسي جان-لوي غاسيه وتعيين مساعده إيمريس فاييه قلبت المعادلة للمنتخب البرتقالي.

المصدر
أ ف ب
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12 فبراير، 2024
0 33 أقل من دقيقة

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