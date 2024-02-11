مدينة الكويت

الأرصاد الجوية: طقس الليلة بارد مع فرصة لتكون الضباب والحرارة المتوقعة 9 درجات مئوية

11 فبراير، 2024
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قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن الطقس الليلة “بارد وغائم إلى غائم جزئيا” لتصل درجة الحرارة الصغرى المتوقعة إلى 9 درجات مئوية.

وذكرت (الأرصاد) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء اليوم الأحد إن حركة الرياح المتوقعة ستكون شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات لتتراوح ما بين 8 و 28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.

وأضافت أن الطقس المتوقع ليوم غد الإثنين سيكون معتدلا نهارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة لتتراوح ما بين 8 و 30 كيلومترا في الساعة مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

المصدر
كونا
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11 فبراير، 2024
0 33 أقل من دقيقة

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