الرئيس الفلسطيني يزور قطر لبحث جهود وقف إطلاق النار

وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتشارك قطر في قيادة جهود الوساطة وتستضيف عددا من قادة حركة حماس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عباس سيجتمع مع أمير قطر غدا الاثنين، فيما لم تشر إلى وجود أي اجتماعات مرتقبة مع قادة حماس. وتوجد خلافات ممتدة بين حماس وحركة فتح في الضفة الغربية بقيادة عباس.

وقال سفير فلسطين في قطر منير غنام لإذاعة صوت فلسطين اليوم الأحد إن عباس وأمير قطر سيناقشان الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة وسبل زيادة المساعدات لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وأوضح غنام “قطر تلعب دورا مهما في جهود الوساطة والجهود الدولية الساعية إلى وقف إطلاق للنار وبالتالي التنسيق معها يكتسي أهمية خاصة،.. ومع جمهورية مصر العربية من أجل وضع حد لهذا العدوان المستمر على أبناء شعبنا”.

وتستضيف قطر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج خالد مشعل.

وسيطرت حماس على غزة في 2007 بعد صراع قصير مع قوات الأمن التابعة لحركة فتح.

وتقتصر سلطة عباس حاليا على الضفة الغربية المحتلة التي تتخللها المستوطنات الإسرائيلية.

وفشلت محاولات سابقة قادتها مصر في إنهاء الخلافات بين حماس وفتح. ويقول محللون إن الخلافات تضعف الجهود الفلسطينية لتأسيس دولة على الأراضي التي تحتلها إسرائيل حاليا.

ويعتبر معظم الدول المستوطنات اليهودية التي أقيمت على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك.