خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس الإيراني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأحد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

ونقلت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن الملك سلمان تهنئته في برقية إلى رئيسي وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له.

كما أعرب عن تمنياته للحكومة والشعب الايراني تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

على صعيد متصل بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس الايراني وذلك حسب وزارة الخارجية السعودية.