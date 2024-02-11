وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المراة والطفل الشيخ فراس سعود المالك الصباح

وزير الشؤون يؤكد أهمية الاطلاع على التجارب والخدمات الاجتماعية في الدول المتقدمة

11 فبراير، 2024
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أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح أهمية الاطلاع والاستفادة من أهم التجارب والخدمات الاجتماعية في الدول المتقدمة ومنها مملكة إسبانيا.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير فراس الصباح خلال استقباله سفير مملكة إسبانيا لدى دولة الكويت ميغيل أغيلار اليوم الأحد للاطلاع على أهم التجارب والخدمات الاجتماعية التي تقدم في بلاده.

وأشاد الشيخ فراس الصباح بعمق العلاقات الثنائية العريقة والمتميزة بين دولة الكويت ومملكة إسبانيا الصديقة. من جهته أكد السفير أغيلار في تصريح مماثل أهمية بحث سبل التعاون مع دولة الكويت على الصعد كافة الاجتماعية والصحية والسياحة وغيرها.

ودعا أغيلار الوزير فراس الصباح إلى زيارة إسبانيا للتعرف على جميع المجالات المعنية بالخدمة المجتمعية وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

المصدر
كونا
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11 فبراير، 2024
0 7 أقل من دقيقة

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