وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي في الصومال والذي أدى لإستشهاد وإصابة عدد من العناصر التابعة للقوات المسلحة الإماراتية وقوة دفاع البحرين

11 فبراير، 2024
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي وقع في جمهورية الصومال الفيدرالية، وأدى لإستشهاد وإصابة عدد من العناصر التابعة للقوات المسلحة الإماراتية، وقوة دفاع البحرين، وذلك أثناء تواجدهم في جمهورية الصومال لأغراض تدريبية.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه دولة الكويت وقوفها ومؤازرتها لأشقائها في دولة الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، أمام هذا العمل الغادر، لتشدد على ضرورة مواصلة تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

وتوجهت دولة الكويت بالتعازي القلبية، وخالص المواساة إلى الشقيقتين، دولة الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وشعبيهما، وإلى ذوي الضحايا، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويتقبلهم مع الشهداء، متمنيةً للمصابين بالشفاء العاجل.

المصدر
وزارة الخارجية
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11 فبراير، 2024
0 34 أقل من دقيقة

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