رئيس قوة الإطفاء بالتكليف يطلع على استعداد فرق الإطفاء للتعامل مع حالة عدم استقرار الطقس في البلاد

رئيس قوة الإطفاء بالتكليف يطلع على استعداد فرق الإطفاء للتعامل مع حالة عدم استقرار الطقس في البلاد

11 فبراير، 2024
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اطلع رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد فهد اليوم الأحد في غرفة قيادة الحوادث الكبرى على جاهزية إدارة العمليات المركزية لتلقى البلاغات واستعداد مراكز الاطفاء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وقالت القوة في بيان صحفي إن (الاطفاء) رفعت جاهزيتها وفعلت خطة الطوارئ استعدادا للتعامل مع حالة عدم استقرار الطقس التي تشهدها البلاد حاليا وفقا للتقارير الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

ودعت المواطنين والمقيمين الى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم التردد في الإتصال بهاتف الطوارئ (112) في حالة طلب المساعدة.

المصدر
كونا
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11 فبراير، 2024
0 9 أقل من دقيقة

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