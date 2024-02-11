بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 77.56 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 77.56 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 56ر77 نقطة ليبلغ مستوى 72ر7333 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 07ر1 في المئة.

وتم تداول 3ر243 مليون سهم عبر 14404 صفقة نقدية بقيمة 4ر80 مليون دينار (نحو 2ر245 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 39ر24 نقطة ليبلغ مستوى 75ر5943 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 41ر0 في المئة من خلال تداول 7ر103 مليون سهم عبر 6856 صفقة نقدية بقيمة 20 مليون دينار (نحو 61 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 52ر96 نقطة ليبلغ مستوى 11ر8058 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر1 في المئة من خلال تداول 6ر139 مليون سهم عبر 7548 صفقة بقيمة 4ر60 مليون دينار (نحو 2ر184 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 07ر13 نقطة ليبلغ مستوى 62ر5875 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 22ر0 في المئة من خلال تداول 4ر75 مليون سهم عبر 4235 صفقة نقدية بقيمة 16 مليون دينار (نحو 8ر48 مليون دولار).

وكانت شركات (النخيل) و(امتيازات) و(بيت الطاقة) و(يوباك) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(إيفا) و(المباني) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (يونيكاب) و(دلقان) و(كويتية) و(انجازات) الأكثر انخفاضا.