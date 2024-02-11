الشؤون: أكثر من 5 آلاف زائر يوميا لـ”المكشات 2″ في نهاية الأسبوع وأيام العطلات

الشؤون: أكثر من 5 آلاف زائر يوميا لـ”المكشات 2″ في نهاية الأسبوع وأيام العطلات

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالإنابة رئيس لجنة المشروعات التعاونية الوطنية عبدالعزيز المطيري إن عدد الزوار (المكشات 2) يتجاوز ال5000 زائر يوميا في عطلة نهاية الأسبوع وأيام العطلات بزيادة عن المتوقع والمقدر ب1500 زائر.

وأشاد المطيري في تصريح صحفي اليوم الأحد بالجهود التي ساهمت بنجاح مشروع (المكشات 2) وتحقيق الإنجاز الذي تم التخطيط له بعناية وبتوجيهات وتعليمات مباشرة من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح.

وأضاف أن حجز الأكواخ غالبا يكون كامل العدد في نهاية الأسبوع نتيجة الإقبال الكبير مبينا أنه تمت زيادة طاقة الخدمات من كهرباء وماء ونظافة وزيادة أماكن الجلوس وتوفير بيت شعر آخر بالإضافة إلى زيادة الفعاليات لتكون شبه يومية ولتناسب جميع الأعمار.

وأوضح أنه تم توفير سيارة نقل (جولف) لنقل الزائرين وزيادة أعداد المستفيدين من الأكواخ لكل من ذوي الاحتياجات الخاصة والمشاركات من مشروع (من كسب يدي).

وأشار المطيري إلى أنه تم إعداد جدول خاص بالاحتفالات الوطنية تناسب الجميع إذ سيكون هناك نقل مباشر لفعاليات المكشات عبر تلفزيون دولة الكويت يومين بالأسبوع.

وأعرب عن شكره للجهات المشاركة في (المكشات 2) وهي وزارات الإعلام والداخلية والصحة والكهرباء والماء والإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للشباب وبلدية الكويت وغيرها من الجهات الرسمية والأهلية.