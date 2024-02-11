الأرصاد الجوية: الحالة المطرية مستمرة حتى منتصف الليل وتحسن الطقس يبدأ تدريجيا صباح غد

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية استمرار تأثر البلاد بالحالة المطرية التي بدأت فجر اليوم الأحد حتى منتصف الليل وتبلغ ذروتها ظهرا حتى الساعات الأولى من الليل.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه يستمر في تلك الحالة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وتتخللها سحب ركامية مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة إلى المتوسطة.

وأضاف القراوي أن تلك الأمطار قد تكون غزيرة على بعض المناطق مع فرص لتساقط البرد ونشاط للرياح تتجاوز سرعتها الـ55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار أثناء فترة الهطول وانخفاض الرؤية الأفقية وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من ست أقدام وفرص لتشكل الضباب على بعض المناطق خاصة البرية.

وتوقع أن يبدأ التحسن التدريجي من صباح يوم غد الاثنين حيث تقل السحب وتنحسر فرص الأمطار مع تقدم مرتفع جوي واستمرار فرص تكون الضباب ليلا يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى متابعة النشرة الجوية من خلال موقع الإدارة www.met.gov.kw وعبر التطبيق الرسمي للالداة الخاص بالهواتف الذكية Kuwait Met خصوصا أثناء التقلبات الجوية للتعرف على آخر تطورات الطقس والاطلاع على التحذيرات الجوية في حال إصدارها.