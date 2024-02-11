مجموعة الخليج للتأمين تعلن عن مراكز توزيع بطاقات تأمين عافية لربات البيوت

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن مراكز توزيع بطاقات تأمين عافية لربات البيوت.

وللمزيد من المعلومات عن مراكز توزيع بطاقات تأمين عافية أو التأكد من المشمولين بالتغطية التأمينية يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.gig-health.com او الاتصال على مركز خدمة العملاء على الرقم 1811110.

مراكز التوزيع:

العاصمة:

مركز الاحقاقي

مركز عبدالله وشريفة المحري الصحي

مركز بدر خالد عبدالمحسن النفيسي الصحي.

حولي:

مركز محمود حاجي حيدر الطبي

مركز مشرف الصحي لطب العائلة

مركز سلوى الصحي.

الأحمدي:

مركز الرقة الصحي

مركز صباح الأحمد الصحي رفم (1)

مركز الفحاحيل الصحي.

الفروانية:

مركز عبدالله مبارك الصحي

مركز الأندلس والرقعي الصحي

مستوصف الرحاب الصحي.

الجهراء:

مركز سعد العبدالله الصحي

مركز العيون الصحي

مركز القصر الصحي

مركز القيروان الصحي.

مبارك الكبير: