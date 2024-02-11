وزارة الأشغال: فرق الطوارئ مستمرة في جولاتها التفقدية على مدار الساعة في عموم البلاد

وزارة الأشغال: فرق الطوارئ مستمرة في جولاتها التفقدية على مدار الساعة في عموم البلاد

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الصالح اليوم الأحد إن فرق الطوارئ مستمرة على مدار الساعة في جولاتها التفقدية والتواجد في المواقع الحرجة وفي الطرق الداخلية ما بين تجمع أمطار وصرف صحي والتعامل مع جميع الشكاوى.

وأضاف الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البلاد تشهد أمطارا رعدية متفرقة متوسطة الشدة على بعض المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد منذ ساعات الصباح الأولى في وقت تقوم الفرق المعنية بواجباتها لتفقد الطرق والخطوط السريعة لمعالجة تجمعات المياه.

وأوضح أنه لا توجد تجمعات لمياه الأمطار في الطرق السريعة مشيرا إلى أن هيئة الطرق والنقل البري تتعامل مع الشكاوى المسجلة بنظام الشكاوى على الخط الساخن (150) لمعالجتها على وجه السرعة.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية قد توقعت أن تشهد البلاد حالة عدم استقرار تبدأ مساء اليوم حيث تزداد فرص هطول الأمطار تدريجيا وتكون رعدية وتتفاوت شدتها من متوسطة إلى غزيرة مع فرص لتساقط البرد على بعض المناطق.