فرق الطوارئ مستمرة في جولاتها التفقدية على مدار الساعة في عموم البلاد

وزارة الأشغال: فرق الطوارئ مستمرة في جولاتها التفقدية على مدار الساعة في عموم البلاد

11 فبراير، 2024
0 7 دقيقة واحدة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الصالح اليوم الأحد إن فرق الطوارئ مستمرة على مدار الساعة في جولاتها التفقدية والتواجد في المواقع الحرجة وفي الطرق الداخلية ما بين تجمع أمطار وصرف صحي والتعامل مع جميع الشكاوى.

وأضاف الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البلاد تشهد أمطارا رعدية متفرقة متوسطة الشدة على بعض المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد منذ ساعات الصباح الأولى في وقت تقوم الفرق المعنية بواجباتها لتفقد الطرق والخطوط السريعة لمعالجة تجمعات المياه.

وأوضح أنه لا توجد تجمعات لمياه الأمطار في الطرق السريعة مشيرا إلى أن هيئة الطرق والنقل البري تتعامل مع الشكاوى المسجلة بنظام الشكاوى على الخط الساخن (150) لمعالجتها على وجه السرعة.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية قد توقعت أن تشهد البلاد حالة عدم استقرار تبدأ مساء اليوم حيث تزداد فرص هطول الأمطار تدريجيا وتكون رعدية وتتفاوت شدتها من متوسطة إلى غزيرة مع فرص لتساقط البرد على بعض المناطق.

المصدر
كونا
الوسوم
11 فبراير، 2024
0 7 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الأرصاد الجوية: الحالة المطرية مستمرة حتى منتصف الليل وتحسن الطقس يبدأ تدريجيا صباح غد

11 فبراير، 2024

مجموعة الخليج للتأمين تعلن عن مراكز توزيع بطاقات تأمين عافية لربات البيوت

11 فبراير، 2024

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني بالعيد الوطني لبلاده

11 فبراير، 2024

رحيل النائب السابق راشد التوحيد بعد مسيرة برلمانية طويلة

10 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى